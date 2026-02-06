2月5日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります」が放送。今回はゲストに女優の木村佳乃が登場したが、その近影に驚きが広がっている。今回のゴチは、新企画『いらない服ピッタリ売ってゴチになります』と『木村佳乃＆竹内涼真参戦ゴチ』の2本立てで、2時間のスペシャルで放送された。木村は俳優の竹内涼真とともにVIPチャレンジャーとしてゲスト出演した。「会場に登場した