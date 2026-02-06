ニトリは2026年2月上旬から、一部店舗およびニトリネットで、設置場所や暮らし方に合わせて選べる空気清浄機2機種を販売開始した。価格は、1台3役で使えるテーブル付きタイプ「NR-308」が19,900円、玄関にも置きやすいスリムタイプ「NR-402」が9,990円。どちらもPM2.5対応の静電HEPAフィルターと活性炭脱臭フィルターを搭載し、花粉・ハウスダスト・ニオイ対策に対応している。テーブル付き空気清浄機 NR-308「テーブル付き空気清