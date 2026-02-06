FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「猛烈！大決算セール」を開始した。2月13日15時まで。FRONTIERが決算セール開催中「決算期ならではのお値打ち価格」(同社)として、エントリーモデルからハイエンドモデルまで、全18機種の特価ゲーミングPCを用意した。今回のセールいちおしモデルというのが、Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 507