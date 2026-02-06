マウスコンピューターは2月6日、独自に展開する法人向けブランド「MousePro」が創立15周年を迎えたことを記念して、特設ページを公開した。15周年限定モデルを数量限定で発売するほか、新しいブランドメッセージの発出も行う。マウスコンピューター法人向けブランド「MousePro」創立15周年。アフターサポートを強化法人向けブランド「MousePro」が創立15周年を迎えたという内容。2011年の誕生以来、現場の声を反映した確かな品質や