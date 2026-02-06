トヨタ自動車は2月6日が社長交代を発表し、佐藤恒治社長(56)は副会長に、後任に近健太執行役員(57)が就任します。トヨタ自動車は6日午後3時半から緊急会見を開き、4月1日付で佐藤社長が副会長に就き、新社長に執行役員の近健太氏が昇格する人事を発表しました。佐藤恒治社長：「経営課題に対して全力で取り組んでいくためのフォーメーションチェンジだと思っています」100年に1度の大変革期といわれる自動車業界