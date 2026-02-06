大関がフジテレビ系「ぽかぽか」出演で明かす大相撲の初場所で2場所連続優勝を果たした大関・安青錦（安治川）が6日、フジテレビ系の情報番組「ぽかぽか」に師匠とともに出演。自ら披露した意外な経歴に、視聴者から驚きのコメントが並んだ。安青錦は史上最速となる初土俵から14場所での大関昇進。今や角界の注目株だ。この日は淡い緑色の着物をまとってスタジオに登場し、司会のハライチ澤部佑らとトークを繰り広げた。この