【モデルプレス＝2026/02/06】2月15日、IGアリーナにて「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催される。同月6日、櫻坂46の田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）ら豪華ゲストが出演することが発表された。【写真】「TGC in あいち・なごや」豪華出演者たち◆「TGC in あいち・なごや」出演者追加発表ゲストモデルには、愛知県出身でモデルとし