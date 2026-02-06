『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、主人公リムルほか、おなじみのメンバーたちが慰安旅行で訪れたリゾート島でバカンスを楽しむ新規場面写真9点が解禁された。【写真】バカンスを楽しむリムルたちの新規カットが多数公開本作は、スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』シリーズの劇場