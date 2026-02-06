伊藤あさひが初舞台主演を務める音楽劇『OLD WATERCOLOR FISH』が、5月7日〜17日に紀伊國屋ホールにて上演されることが決定した。【写真】『OLD WATERCOLOR FISH』のキャストが発表本作は、ミュージカル「薄桜鬼」、舞台「ジョーカー・ゲーム」「私立探偵 濱マイク」などの人気シリーズや、『The Knives of the Round』『恋ひ付喪神ひら』などのDisGOONie主宰公演も手がける、作・演出の西田大輔が描く本格派ミステリ作品「ONL