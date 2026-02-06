アイリスオーヤマは、MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズから、同社で初めて紙パック式を採用した「充電式紙パックふとんクリーナー」（FBD-41-W）を2026年2月13日より順次発売します。オープンプライスで、公式通販サイトでの販売価格は1万9800円（税込）。 「充電式紙パックふとんクリーナー」（FBD-41-W） 記事のポイント サッと取り出してすぐに使えるコードレスふとんクリーナー。従来品と比べて40%軽量化してい