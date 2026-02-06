『チャーリーズ・エンジェル』や『メリーに首ったけ』で知られるキャメロン・ディアス（53）が、現地時間2月3日に開催されたApple TVのプレスイベントに来場し、変わらぬ美しさを披露した。【写真】キャメロン・ディアス（53）が美しいキアヌ・リーヴスらと登場米カリフォルニア州サンタモニカのBarker Hangarにて、Apple TV初となるプレスイベント「Apple TV Press Day」が開催され、昨年、Netflix映画『バック・イン・アク