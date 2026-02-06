認知症にかかった身内に家族はどう向き合うのか。2026年2月6日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は同番組にも出演しているプレゼンターのハリー杉山さんの体験を交えて話し合った。ハリー杉山さんは父の異変に「最初は『認知症って何？』という感じで受け入れることができなかった。（父がかかるわけがないと）全否定でした」と話す。息子と会う時は必ず15分前に来ていたのに、ドタキャンが増えてきたMCの設楽統さんは