◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節横浜ＦＭ―町田（６日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで迎える開幕戦で町田と激突する。昨年は１勝１分けで、ここ３戦は２勝１分けと相性の良い相手との対戦。先発メンバーが発表され、昨季のメンバーを中心に、新加入のＤＦ井上太聖、右アキレス腱（けん）断裂から復帰し、２２６日ぶりの公式戦出場を果たすＭＦ遠野大弥らが名を連ねた。メンバーは以下のとおり。▽ＧＫ朴一圭