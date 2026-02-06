メ～テレ（名古屋テレビ） 来週から名古屋市で運行が始まる連節バス「SRT」の試乗会が6日に行われました。 SRTは2台の車両がつながれた連節バスで、全長は通常の路線バスの1.5倍になる約18メートル。定員は122人です。 名古屋駅から栄までの約5.6キロを巡回します。 車内では、窓から見える景色に関係する情報を透明ディスプレイを使って提供します。 秋に開催されるアジア・アジアパラ大会などを見据え、観