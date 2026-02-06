阪神・佐藤輝明内野手が６日、沖縄・宜野座キャンプのフリー打撃でアーチを量産した。西村打撃投手のボールを右足に受けてもん絶したが、その後に４３スイングで１６本のサク越えを披露。「（右足は）全然（大丈夫）ですよ。まだ実戦をやっていないので分からないですけど、いけるんじゃないかなと思っています」と手応えを口にした。この日も全体練習前の早出特守から汗を流し、サインプレーなども入念に確認。７日はシート打