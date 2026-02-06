元カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」の彼氏で、現在インフルエンサーの「いちろー」がこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。破局後に、ホームレス状態になっていることを告白した。 【写真】ホームレス状態現在のいちろー、表情が疲れ切っている… ゆりいちちゃんねるは、2017年から活動していたカップルYouTuber。メンバーはフィリピン人のいちろー（彼氏）と、日