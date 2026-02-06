球界に衝撃が走った。広島東洋カープの内野手として一軍にも出場している羽(は)月(つき)隆太郎容疑者（25）が、「ゾンビたばこ」こと指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで1月27日、広島県警に逮捕されたのだ。【画像】目を大きく見開き、やや体を不安定に傾けて笑う羽月隆太郎容疑者（25）。『ゾンビたばこ』使用の疑いで警察に逮捕された。※画像はイメージです©︎beauty_box/