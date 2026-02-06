歌手の工藤静香（55）が、次女で俳優のKōki,（23）のために作ったバースデーケーキや食材をふんだんに使った彩り豊かな手料理を公開した。【映像】工藤静香の「すんごい豪邸」と話題の自宅これまでにもInstagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを収穫して作った手料理を見せてきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などと、話題になっていた。工藤静香