WOWOWでは、大阪、東京で2夜限り開催されるZARDの35周年記念ライブ『What a beautiful memory 〜forever moment〜』のうち、デビュー日に当たる2月10日の東京国際フォーラム公演の模様を、3月20日に独占放送・配信する。【動画】ZARDの名曲「負けないで」ミュージックビデオZARDは、昨年から今年にかけて、デビュー35周年イヤーとしてさまざまな企画でファンを楽しませてきた。そのクライマックスとなるのが今回の記念ライブだ