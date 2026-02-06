女優の寺島しのぶ（53）が6日までに、自身のSNSを更新。舞台公演中のオフショットが反響を呼んでいる。現在、舞台公演中の寺島は「初日終わりました。づがれだー」とコメント。遊女に扮した姿でスマートフォンを構えた、モノクロの自撮り写真を公開した。東京・新橋演舞場で、5日に初日を迎えた舞台「早春喜劇特別公演お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」では、女優の藤山直美と共演中。口減らしのため、紀州の貧しい村