俳優の芳根京子（28）が5日、Instagramを更新。デコルテあらわな黒ワンピース姿を披露し、「誰にも負けないウエスト！」「痩せたね」など、反響が寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿でナイトプールを楽しむ姿これまで、CM撮影時のオフショットや、ハワイの海ではしゃぐ姿など、仕事やプライベートについて、Instagramで発信してきた芳根。2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、