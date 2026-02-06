スーパーコンピューター「富岳」を使った小林陵侑のジャンプのシミュレーション（神戸大、北翔大、理研提供）スキージャンプの成否を左右する踏み切り直後の姿勢。ミラノ・コルティナ冬季五輪選手らトップ層の姿勢は4類型に分けられるとの解析結果を、北翔大の山本敬三教授（運動力学）らが6日、発表した。日本人74人、556回のジャンプを撮影し、姿勢を分類。スーパーコンピューター「富岳」で、選手が飛行中に気流から受ける力