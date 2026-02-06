記者会見するフィンランド放射線・原子力安全庁のペッテリ・ティッパナ長官。右は原子力規制委員会の山中伸介委員長＝6日午前、東京都港区国際原子力機関（IAEA）の専門家チームは6日、日本の原子力規制委員会に対する点検活動を終えて評価を公表し、原子力規制庁職員を原発推進側官庁の部署に異動させない「ノーリターン・ルール」を含めた人事戦略の見直しを提案した。「流動性や採用の柔軟性を大きくすれば人材確保につながる