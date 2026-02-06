「グルテンフリーのお菓子屋 粉粉」は、名古屋市名東区にあるグルテンフリーの洋菓子店です。小麦粉は一切使わず、米粉で作った焼き菓子を販売しています。店内には、購入したお菓子をその場で楽しめるイートインコーナーも用意されています。人気商品は【豆乳カヌレ】。一晩熟成させた生地を、1時間以上かけてじっくり焼き上げることで、外はカリッと、中はもっちりとした食感に仕上げています。購