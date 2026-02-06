◇明治安田J1百年構想リーグ第1節町田―横浜M（2026年2月6日日産スタジアム）Jリーグのシーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で実施される特別大会「明治安田百年構想リーグ」が6日、開幕する。FC町田ゼルビアはオープニングゲームとして、アウェーで横浜F・マリノスと対戦する。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。黒田剛監督はFW相馬、DF昌子らを先発起用。一方、MF前寛之、MF下田北斗、FW西村拓真がメンバーから