◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まる。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。日本スケート連盟では、初日の演技に先立ち、2日目となる7日（日本時間8日）の男子のショートプログラム（SP）に鍵山優真が出場すると発表した。鍵山は「まずは団体戦というイベントを全力で楽