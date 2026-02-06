一社駅近くの住宅街にある「SUNNY DAY」は、ワンプレートフードが話題のお店です。朝食文化が根付くオセアニアスタイルの料理を楽しめます。一番人気は【エッグベネディクト】。前菜2種類に加え、5時間かけてじっくり煮込んだ豚肉、自家製スモークサーモン、燻製ベーコンの3種類から、パンにのせる具材を選べます。数量限定の【1日寝かしたフレンチトースト】も好評です。卵液に浸してから1