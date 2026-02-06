「“ニッポンの勝ち筋”を見つけるための交代」トヨタ自動車は2026年2月6日、2026年4月1日付の役員人事などを発表しました。代表取締役社長の佐藤 恒治氏が退任し、執行役員を務めてきた近 健太氏が新社長に就任します。【写真・表で見る】「新社長」などトヨタ自動車の新役員人事佐藤氏は4月1日付で社長・CEOを退任し、新たに代表取締役副会長と、新設ポストとなるCIO（チーフ・インダストリアル・オフィサー）に就任するとの