絶対NGな『待て』のやり方 1.ごはんの前に長時間待てをさせる ごはんの前に犬に待てをさせる人は多いと思います。犬を落ち着かせるのは良いのですが、長時間犬にごはんを我慢させるのは良くありません。 長時間待っていざごはんを食べ始めると犬は早食いをするようになります。早食いするとガスも体内に吸い込むことになり、犬によっては胃捻転を起こしやすくなります。 胃捻転は胃がねじれてしまう病気で、ガスが体内に溜ま