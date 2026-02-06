フジドリームエアラインズ（FDA）は、 「第5回FDAファンミーティング at 名古屋（小牧）空港」を3月25日に開催する。実施回数と機番にちなんだテーマカラーを毎回設定しており、第5回となる今回は5号機カラー「オレンジ」をドレスコードとする。名古屋/小牧発着で約60分間の富士山遊覧フライトを実施した後に、格納庫での機体見学や社員との交流を予定している。対象者はFDAメンバーズ。募集人数は35組70人。料金は1人30,000円（税