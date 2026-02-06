これからの気象情報です。 7日(土)は、遅い時間になるほど雪の降り方が強まりそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部を中心に強風注意報や波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 ◆2月7日(土)の天気 ・上越地方 朝からシンシンと雪が降りますが、午後は一層降雪が強まりそうです。 夜は、沿岸部と平野部を中心に大雪になり積雪が急増するでしょう。 ・中越地方 各地で雪が降り、震える寒さが戻