北海道内は前線を伴った低気圧が通過し、日本海側やオホーツク海側を中心に雪や風が強まっていて、道北・道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されています。非常に強い風が吹く留萌市から中継です。留萌は現在非常に風が強い状態です。この風の音が聞こえますでしょうか。ゴーゴーという音がしています。海に目を向けますと、白波が立っています。留萌市では午前６時ごろ、最大瞬間風速２６.９メートル