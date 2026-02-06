石川県穴水町の町長を4期16年務めた石川宣雄さんが、6日朝、亡くなったことが分かりました。84歳でした。石川さんは穴水町出身で、会社経営や商工会の会長などを経て、2006年の町長選挙で初当選。4期16年を務め、公立穴水病院の経営安定化や2007年の能登半島地震からの復旧・復興に取り組み、2022年、健康への不安や体力面を理由に引退しました。2024年には、春の叙勲で旭日双光章（きょくじつそうこうしょう）を受章しています。