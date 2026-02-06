五輪出場でひときわの注目を集めるリールダム(C)Getty Images現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪。全8競技116種目で各国のスターたちがしのぎを削る冬の祭典にあって、小さくない注目を集める一人が、スピードスケート女子500m、1000mのオランダ代表であるユッタ・リールダムだ。【写真】母国内で批判も噴出蘭女王リールダムのプライベートジェット使用場面を見る現在27歳のオランダスケート界のヒロ