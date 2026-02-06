石川県立中央病院は、見学会に応募した100人分の看護学生の住所やメールアドレスなどの個人情報を誤ってホームページに掲載していたと発表し、陳謝しました。誤って掲載したのは、県立中央病院看護部の病院見学会に応募した学生100人分の氏名やメールアドレス、住所、電話番号などで、先月27日から今月5日までホームページ上で誰でも閲覧できる状態でした。応募に使用したグーグルフォームを作成する際に設定を誤ったことが原因で