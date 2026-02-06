7日（土）は、北日本や東日本の日本海側では雪が降り、雷を伴ったりふぶいたりする所があるでしょう。特に、北海道では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒してください。北日本や東日本の太平洋側は雲が広がりやすく、山沿いでは雪が降り、平地では雪や雨の降る所がある見込みです。西日本は日本海側を中心に所々で雪や雨が降り、山陰では雷を伴う所もあるでしょう。近畿や中国では大雪による交通障害に警戒してくだ