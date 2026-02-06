洗えるデジタルクッキングスケール「KW−322」（左）、「KW−323」健康総合企業のタニタは、計量の利便性を高める新機能を搭載した洗えるデジタルクッキングスケール「KW−322」「KW−323」の2機種を2月5日に発売する。「KW−322」は大容量の食品を取り分けるのに便利な「ファミリーパックモード（減算機能）」を、「KW−323」は決まった量をメモなしで手軽にはかれる「メモいらずモード（メモリー機能）」を搭載した。また、防じ