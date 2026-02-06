ヤマダデンキは、大塚家具事業部においてドイツを代表する高級家具ブランド「ROLF BENZ（ロルフベンツ）」から、屋内の上質な快適性をそのままに、インドアとアウトドアで共通デザインを採用した新作モジュラーソファ「TAYA（タヤ）」を、2月5日に「ROLF BENZ TOKYO（ロルフベンツ東京）」で販売を開始した。デンマークを拠点に活躍するデザインオフィス「Norsmind（ノルスマインド）」が手掛けた「TAYA」は、水平ラインを基調とし