左から：「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」明治は、世界的に活躍しているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフに監修してもらった「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」と「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」を、2月10日から発売する。1月16日から、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催して