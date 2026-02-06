東京・赤坂の特許庁前の交差点で、赤信号を無視したとみられる内閣府の公用車など車両6台が絡み7人が死傷した事故で、警視庁交通捜査課は6日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）容疑で、公用車を運転していた男性（69）の横浜市の自宅を家宅捜索した。処方されていた薬や、人間ドックの結果が分かる資料などを押収した。交通捜査課によると、事故現場から約350メートル離れた官邸を出発して以降、公用車にはブレーキを踏んだ