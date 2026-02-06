アメリカとイランによる核開発をめぐる高官協議が6日、オマーンで始まりました。イランメディアによりますとイラン側はアラグチ外相がアメリカ側はウィトコフ特使が出席し、イランの核開発に焦点を絞り、間接協議の形で話し合われる予定です。両国による協議は去年6月にアメリカ軍がイランの核施設を空爆したことで中断して以来、初めてとなります。一方でアメリカはイランにウラン濃縮活動の停止を求めていますが、イラン側が拒否