警視庁万世橋署に勤務する男性巡査部長が、ウソの超過勤務を申請して残業代として約9万円を不正に受給したとして、書類送検されました。書類送検されたのは、警視庁万世橋警察署地域課で交番勤務を行っていた男性巡査部長（59）です。警視庁によりますと、巡査部長は2024年5月から2025年7月にかけて、実際とは異なる勤務時間を申請して、残業代として約9万円を不正に受給した疑いがもたれています。警視庁は巡査部長を2月6日付で停