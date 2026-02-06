女優の筧美和子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかを公開した。「See you soon」とつづった筧。鏡越しの自撮り全身ショットを公開し、少しふっくらしたおなかを披露した。フォロワーからは「めでたい」「楽しみです」「性別気になる―」などの声が寄せられた。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表。1月5日には個人事務所「sui」設立を公表した。今月1日に第1子妊娠を発表した。