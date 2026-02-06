医療機器メーカーから賄賂を受けた罪に問われていた国立がん研究センターの元医長に無罪判決が言い渡されました。「国立がん研究センター東病院」の元医長・橋本裕輔被告（49）は、医療機器メーカー「ゼオンメディカル」の医療器具を多く使用した謝礼として、300万円あまりを受け取った収賄の罪に問われていました。東京地裁は6日の判決で、「橋本被告は医療機器メーカーから器具の使用成績調査を求められ、実際に調査をし結果を伝