【龍が如く Powered by 日本統一】 2月10日 配信予定 セガは、Amazon Prime Videoにて実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」の配信を2月10日より開始する。 【「龍が如く Powered by 日本統一」予告編【プライムビデオ にて2月10日（火）から配信決定！】】 「龍が如く Powered by 日本統一」は、セガの「龍が如く」シリーズを題材とした実写化作品。今回配信が行なわれる「龍