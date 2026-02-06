プレステージ シャンパーニュ ブランド「ドン ペリニヨン(Dom Pérignon)」は1月より順次、「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2008 プレニチュード 2(DOM PÉRIGNON VINTAGE 2008 PLÉNITUDE 2)」 を全国の小売店等で発売している。ドン ペリニヨンは、その年ごとの最高品質のブドウだけを厳選して造られる、唯一無二のヴィンテージ シャンパーニュ。2008年のシャンパーニュ地方は、春から夏にかけて日照不足と低温が続