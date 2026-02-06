第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ向け、韓国代表が一気に熱を帯びた。同大会に出場する各国の最終公式ロースターが５日（日本時間６日）、ＷＢＣＩから発表。日本代表・侍ジャパンの同組となる韓国も、最終メンバーの３０人が明らかにされた。韓国野球委員会（ＫＢＯ）は同日にソウル市内のプレスセンターで会見を開いた。韓国メディア「ＯＳＥＮ」によれば、同国代表を率いる柳志荽監督（５４＝リ