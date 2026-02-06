【モデルプレス＝2026/02/06】女優の筧美和子が2月6日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を披露した最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠発表の31歳女優「ママの表情」ふっくらお腹の最新ショット◆筧美和子、ふっくらとしたお腹の近影を公開2月1日に第1子を妊娠したことを発表していた筧は、今回の投稿で「See you soon」と期待を込めた言葉とともに、鏡越しに撮影されたセルフショットを公開。体にフ