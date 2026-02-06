約200億ウォン（約20億円）の脱税疑惑が浮上しているボーイズグループASTROのチャウヌに対し、広告業界が動きを見せている。2月6日、業界関係者によると、韓国の大手電気通信事業者「LG U+」と同社の広告モデルを務めてきたチャウヌとの広告契約が終了したという。チャウヌは2024年から、LG U+のキャンペーンモデルとして活動してきた。【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”LG U+側は契約終了の背景について、期間満了に伴