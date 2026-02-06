ミニストップは、2026年2月7日〜16日までの10日間、「対象のソフトクリーム本体価格から50円引セール」を実施する。さらに、ミニストップアプリでは、対象のソフトクリームが本体価格から100円引きとなるクーポンを配信する。【商品画像はこちら】値引き対象のソフトクリームは北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックスの3種〈対象のソフトクリーム本体価格から50円引セール 概要〉【実施期間】2026年2月7日〜2月16日